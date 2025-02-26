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Россия и США проведут новые переговоры

Источник:
Sibnet.ru
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Дипломаты России и США проведут новую встречу 27 февраля в Стамбуле, на которой планируется обсудить нормализацию работы диппредставительств стран, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Восстановление штата посольств США и России — одна из договоренностей, достигнутая российской и американской делегациями на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля, напомнил глава МИД, передает ТАСС.

«Наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства», — сказал Лавров.

В ходе встречи в Эр-Рияде американская сторона признала, что без налаживания дипломатических связей будет сложно обсуждать урегулирование между Россией и Украиной.

С 2023 года американскую дипмиссию в России возглавляет Линн Трейси, на этом посту ее может сменить спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Послом России в США до октября 2024 года был Анатолий Антонов, сменить его должен директор департамента Северной Америки Александр Дарчиев.

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Топ комментариев

карат11

Ничего не изменилось, как начинали торговать пенькой и воском так и продолжаем. Правда пенька и воск...

Denis CENTR

Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

snoo

Вот что Трамп животворящий делает!