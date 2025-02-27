Китайский аппарат Zhurong обнаружил на Марсе признаки древних пляжей, находка подтверждает существование на Красной планете обширного океана. Заключение, основанное на данных марсохода, опубликовала группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли.

Ровер, исследовавший марсианскую поверхность с 2021 по 2022 год с помощью георадара, собрал данные о возможной береговой линии. В результате найдены плотные слои материала, направленные к предполагаемому берегу, что напоминает наклон современных земных пляжей.

«Эти структуры не похожи на песчаные дюны, ударный кратер или потоки лавы. Вот тогда мы и задумались об океане», — цитирует профессора Майкла Манга, главу исследовательской группы портал Phys.org.

Открытие проливает новый свет на климатическую историю Марса, указывая на более теплые и влажные условия в древности. Ученые продолжают исследовать данные, чтобы детальнее понять, как эти древние водоемы могли формироваться и исчезать.