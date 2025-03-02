Как правильно хранить хлеб дома?

Влажность и температура воздуха оказывают наибольшее влияние на срок хранения хлеба дома, рассказала эксперт «Роскачества», замдиректора НИИ хлебопекарной промышленности Олеся Савкина.

«Лучше всего хранить хлеб в сухом темном месте, подальше от источников сырости и тепла, при температуре плюс 20–25 градусов и влажности воздуха не выше 70%», — сказала Савкина.

По ее словам, хлеб можно хранить в ткани из холста или в льняном полотенце. Ткань следует время от времени стирать, после прогладить утюгом. Существуют специальные тканевые мешочки для хлеба.

«Хлеб можно хранить в холодильнике. Это удобный и вполне допустимый способ: в холодильнике хлеб может лежать и не плесневеть в течение двух или двух с половиной недель, что, конечно, значительно дольше, чем при комнатной температуре», — отметила эксперт.

Савкина перечислила причины, из-за которых хлеб быстро портится: