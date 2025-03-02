Сколько блинов в день можно съесть без вреда для здоровья

Здоровый человек может позволить себе два-три блина в день, предупредила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова, добавив, что отказываться от их употребления не стоит.

При правильном подходе можно наслаждаться угощением, не навредив организму, рассказала в интервью «Газете.ру» Казачкова. Важно понимать, что количество блинов, которое можно съесть без последствий, зависит от многих факторов: здоровья, уровня физической активности, рациона питания, указала врач.

«Наше исследование показало, что в среднем здоровый человек может позволить себе 2-3 блина в день без существенного влияния на вес и уровень сахара в крови. Конечно, речь идет о классических блинах без обильных начинок и сладких добавок. Я всегда рекомендую своим пациентам быть внимательными к составу блюд и их калорийности», — отметила Казачкова.

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«Калорийность блинов может существенно различаться в зависимости от вида используемой муки. Например, блины из пшеничной муки высшего сорта содержат около 233 ккал на 100 граммов, в то время как блины из гречневой муки — около 210 ккал. Блины из овсяной муки имеют примерно 220 ккал на 100 грамм, а из кукурузной — около 200 ккал», — пояснила врач.

При этом она обратила внимание, что блины — это не только вкусное угощение, но и часть культурной традиции. Поэтому не стоит полностью отказываться от них даже тем, кто следит за фигурой. Главное — соблюдать меру и прислушиваться к своему организму, заключила она.