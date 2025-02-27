Археологи нашли древнейший транспорт. ФОТО

Американские археологи нашли уникальные следы древнего транспортного средства, возраст которого превышает 22 тысячи лет. Он представляет собой самый старый пример «тележки без колес».

Найденные на территории штата Нью-Мексико следы принадлежат волокуше, показало исследование, опубликованное журналом Quaternary Science Advances. Археологи увидели параллельные борозды, оставленные древним средством перемещения грузов.

Следы древнейшей тележки без колес Фото: © Quaternary Science Advances

Конструкция транспортного средства оказалась проста — деревянная рама в форме буквы «А», связанная из двух палок. На нее устанавливалась платформа для груза. Эти конструкции позднее широко применялись коренными народами Северной Америки.

Волокуши, вероятно, использовались для транспортировки мяса после охоты или для перемещения лагеря. Для сравнения — первые колесные транспортные средства были изобретены на Ближнем Востоке примерно 5 тысяч лет назад.