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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США накроют «золотым куполом» ПВО

Источник:
Sibnet.ru
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Военно-космические силы США сформировали команду экспертов, которые оценят перспективу программы «Золотой купол», предусматривающий организацию масштабной противоракетной защиты для американских территорий.

Разработка программы стартовала после того, как президент Дональд Трамп своим указом призвал создать «противоракетный щит следующего поколения» над территорией США, пишет портал defenceone.com.

В инициативе будут задействовано несколько систем, в том числе спутник агентства противоракетной обороны, отслеживающий гиперзвуковые и баллистические ракеты, а также космическая архитектура агентства космических разработок.

Распоряжение Трампа также предусматривает включение в систему ракет-перехватчиков космического базирования. Подобное оружие американские военные получат впервые.

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