Заморозка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна из-за положений российской Конституции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Дохе.

«Такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов», — цитирует главу МИД РБК.

Лавров уточнил, что на Украине остаются люди, «которым удобнее разговаривать на русском» и «которые хотят сохранить традиции своих предков». Поэтому стремление разместить миротворческие силы нацелено на разогрев конфликта, подчеркнул министр.

Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Под контролем российских войск находится порядка 62,6% ДНР, 98,6% — ЛНР, 69,3% — Херсонской области, 71,9% — Запорожской области.