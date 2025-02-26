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Лавров исключил заморозку по линии фронта

Источник:
Sibnet.ru
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Заморозка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна из-за положений российской Конституции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Дохе.

«Такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов», — цитирует главу МИД РБК.

Лавров уточнил, что на Украине остаются люди, «которым удобнее разговаривать на русском» и «которые хотят сохранить традиции своих предков». Поэтому стремление разместить миротворческие силы нацелено на разогрев конфликта, подчеркнул министр.

Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Под контролем российских войск находится порядка 62,6% ДНР, 98,6% — ЛНР, 69,3% — Херсонской области, 71,9% — Запорожской области.

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Топ комментариев

карат11

Ничего не изменилось, как начинали торговать пенькой и воском так и продолжаем. Правда пенька и воск...

Denis CENTR

Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

snoo

Вот что Трамп животворящий делает!