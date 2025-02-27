Покупку новых долларов обложили комиссией

Комиссия за приобретение дефицитных долларов нового образца появилась в СДМ-банке. За 100 долларов банк будет брать 200 рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ранее в колл-центре ВТБ сообщали о наличии комиссии, однако позднее эту информацию опровергли, заявив об отсутствии разницы в курсах для старых и новых купюр.

«В ВТБ можно приобрести доллары нового образца, разницы в курсах при продаже и покупке старых и новых купюр нет. Сервис по обмену старых долларов на новые в банке отсутствует», — уточнила пресс-служба ВТБ.

По Сети поползли слухи о повсеместном введении комиссии, это не подтверждается. Однако новых купюр почти нигде нет.

В опрошенных РИА Новости Газпромбанке, Альфа-Банке, МКБ и Фора-банке комиссия за покупку новых долларов отсутствует. Сбербанк и Россельхозбанк также сообщили об отсутствии комиссии. Но во всех этих банках наличие новых купюр в кассах не гарантировано.

Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью 2024 года. Тогда российские туристы столкнулись с трудностями в ОАЭ и Турции, в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивали с большим дисконтом.

Доллары США нового образца стали выпускаться с 2009 года. Их внешний вид заметно изменился: новая валюта стала более синей, когда привычный вариант имеет скорее зеленый оттенок. Старые доллары при этом сохранились в обращении.