Гаджеты вызвали у детей маниакальные симптомы

Ученые обнаружили связь между длительным экранным временем у детей 10-11 лет и повышенными риском проявления маниакальных симптомов. Исследование опубликовано журналом Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

В исследовании участвовало 9243 ребенка. В первый год было проанализировано ежедневное экранное время за год: соцсети, переписка, видеоигры, просмотр видео. Через два года детей протестировали на наличие маниакальных симптомов.

«Более продолжительное времяпрепровождение у экранов коррелировало с повышенной вероятностью маниакальных симптомов», — констатировали авторы исследования.

Среди примеров такого поведения ученые назвали патологическую отвлекаемость, завышенную самооценку, метание мыслей, импульсивность, начальные признаки депрессии и мании, гиперактивность.

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Самая сильная взаимосвязь между экранным временем и маниакальными симптомами прослеживалась по четырем типам использования цифровых устройств: пребывание в соцсетях, текстовая переписка, просмотр видео и видеоигры.

Ученые считают, что учитывая уязвимость подросткового возраста к биполярным расстройствам, важно понимать факторы, способствующие их развитию. Экранная зависимость, как подтвердило исследование, стала одним из таких факторов.