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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров обвинил Евросоюз в «науськивании» Украины

Источник:
ТАСС
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Европейские страны подстрекают Киев к продолжению вооруженного конфликта с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

«Когда по той же Украине меняется расстановка политических сил, что проявилось при голосовании в Организации Объединенных Наций, Европа тут же пытается эту тенденцию подорвать, объявляет о новых крупных пакетах военной помощи Киеву, науськивает его на продолжение боевых действий, прямо заявляя, как это сделала, по-моему, премьер-министр Дании [Метте Фредериксен], что в данной ситуации для Украины мир хуже войны», — цитирует ТАСС Лаврова.

Министр отметил, что менталитет «или с нами, или против нас» отличал Европу при «подготовке почвы для того, чтобы оторвать Украину от России» и в контексте других конфликтов. «Этот менталитет везде очень губительно сказывается на любых процессах», — считает Лавров.

«Поэтому роль Европы в раздувании кризисов и репутация Европы на этом поприще, которое она заслужила за долгие столетия развития человечества, вполне остаются в том же состоянии», — заключил глава МИД России.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

карат11

Ничего не изменилось, как начинали торговать пенькой и воском так и продолжаем. Правда пенька и воск...

Denis CENTR

Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

snoo

Вот что Трамп животворящий делает!