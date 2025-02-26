Лавров обвинил Евросоюз в «науськивании» Украины

Европейские страны подстрекают Киев к продолжению вооруженного конфликта с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

«Когда по той же Украине меняется расстановка политических сил, что проявилось при голосовании в Организации Объединенных Наций, Европа тут же пытается эту тенденцию подорвать, объявляет о новых крупных пакетах военной помощи Киеву, науськивает его на продолжение боевых действий, прямо заявляя, как это сделала, по-моему, премьер-министр Дании [Метте Фредериксен], что в данной ситуации для Украины мир хуже войны», — цитирует ТАСС Лаврова.

Министр отметил, что менталитет «или с нами, или против нас» отличал Европу при «подготовке почвы для того, чтобы оторвать Украину от России» и в контексте других конфликтов. «Этот менталитет везде очень губительно сказывается на любых процессах», — считает Лавров.

«Поэтому роль Европы в раздувании кризисов и репутация Европы на этом поприще, которое она заслужила за долгие столетия развития человечества, вполне остаются в том же состоянии», — заключил глава МИД России.