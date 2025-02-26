Совфед одобрил продление программы маткапитала

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Законопроект, продлевающий действие программы, был внесен в Госдуму российским правительством. В настоящее время период действия программы материнского капитала ограничен 31 декабря 2026 года.

Согласно прогнозу правительства, в 2027-2030 годах право на материнский капитал приобретут примерно 4,9 миллиона семей. На реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей.

Продлить программу материнского капитала еще на пять лет в послании Федеральному собранию предложил президент Владимир Путин.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей с детьми. С 2007 года его могли получить семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также все последующие дети, если раньше право на такую меру поддержки не появлялось.

С 2020 года материнский капитал можно получить и за первого ребенка. В 2024 году его сумма за первого ребенка составила 630 тысяч рублей, за второго — 833 тысяч рублей.