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Физики нашли свидетельства существования «теневой вселенной»

Источник:
Sibnet.ru
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Группа физиков из США и Швейцарии обнаружила первые потенциальные доказательства существования «теневой вселенной».

«Исследователи обнаружили аномальные квантовые флуктуации в мощном ускорителе частиц, которые нельзя объяснить законами стандартной физики», — цитирует ведущего специалиста группы портал News Frol.

Согласно полученным данным, невидимая «теневая вселенная» взаимодействует с нашей реальностью на субатомном уровне. Участники проекта отметили, что в случае подтверждения предварительных выводов открытие может стать настоящей революцией в физике.

«Теневая вселенная» — это гипотетическая галактика из темной материи, которая существует параллельно нашей видимой Вселенной. Она невидима для телескопов и может обладать невидимыми звездами, планетами и жизнью.

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Наука #Космос #Наука
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