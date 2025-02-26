Физики нашли свидетельства существования «теневой вселенной»

Группа физиков из США и Швейцарии обнаружила первые потенциальные доказательства существования «теневой вселенной».

«Исследователи обнаружили аномальные квантовые флуктуации в мощном ускорителе частиц, которые нельзя объяснить законами стандартной физики», — цитирует ведущего специалиста группы портал News Frol.

Согласно полученным данным, невидимая «теневая вселенная» взаимодействует с нашей реальностью на субатомном уровне. Участники проекта отметили, что в случае подтверждения предварительных выводов открытие может стать настоящей революцией в физике.

«Теневая вселенная» — это гипотетическая галактика из темной материи, которая существует параллельно нашей видимой Вселенной. Она невидима для телескопов и может обладать невидимыми звездами, планетами и жизнью.