Уроки трех лет СВО: дроны над «царицей полей»

Специальная военная операция стала первым в новейшей истории конфликтом высокой интенсивности. Она перевернула представление о войне. Поле боя заполонили беспилотники. Но главной силой, вопреки прогнозам, остались артиллерия — «бог войны», а также пехота — «царица полей».

Оператор дрона Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Уникальность специальной военной операции в том, что в ходе ее столкнулись два примерно равных противника, использующих самые современные системы вооружений. Армия России, опирающаяся на российское военное искусство и советский оборонный задел. И армия Украины, за которой стоит экономическая и технологическая мощь Запада.

«Уже после первых боев и сражений СВО все прежние представления о конфликтах будущего и теоретические изыскания, вроде войн шестого поколения, оказались весьма и весьма далеки от реальности», — отмечает в своей статье, опубликованной в «Газете.ру», военный эксперт, полковник Генштаба ВС РФ в отставке Михаил Ходаренок.

Беспилотная эра

«Никто не ожидал подобного масштаба применения беспилотных летательных аппаратов на полях сражений СВО. Без всякого преувеличения можно сказать, что беспилотная техника перевернула все предыдущие представления о характере вооруженной борьбы в войнах XXI века», — подчеркивает Ходаренок.

Передний край сегодня напоминает гудящий пчелиный улей из-за звона двигателей беспилотных летающих аппаратов, повсеместно кружащих над линией фронта, подчеркивает военный эксперт.

«Барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе, получили широчайшее распространение. Их способность атаковать с различных ракурсов расположенные зачастую на серьезных удалениях стационарные и подвижные цели, причем делать это нередко неожиданно для противника и с высокой результативностью, сделало их одним из открытий СВО», — считает полковник.

«Бог войны»

Огромную роль, как и во Второй мировой войне, в ходе СВО играет артиллерия. По мнению Ходаренка, российские артиллерийские войска переживают свое второе рождение, и хотя некоторые российские артсистемы уступают по характеристикам западным орудиям, они превосходит их в надежности, эксплуатационных характеристиках и ремонтопригодности.

К сожалению, Россия пропустила этап в развитии артиллерии, произошедший в 1990-ые годы. Тогда в НАТО был принят новый стандарт для главного западного артиллерийского калибра — 155 миллиметров. Он установил требования к длине ствола в 52 калибра и к объему зарядной каморы — 23 литра, обращает внимание эксперт.

Сейчас это обеспечивает натовской артиллерии максимальную дальность стрельбы обычными снарядами в 30 километров, а активно-реактивными — в 40 километров.

Новейшая российская САУ 2С35 «Коалиция-СВ» Фото : © Vitaly V. Kuzmin / CC0

Основная российская самоходная артсистема 2С19 «Мста-С», принятая на вооружение в 1989 году, имеет длину ствола — 47 калибров, объем зарядной каморы — 16 литров, дальность стрельбы — 24,7 километра. И это не говоря о старых САУ 2С3 «Акация» с еще более скромными показателями.

Конкуренцию германским гаубицам PzH 2000 и французским CAESAR могла бы составить новейшая российская САУ 2С35 «Коалиция-СВ» с дальностью стрельбы в 70 километров, но ее поставка в войска запаздывает, отмечает эксперт.

«Царица полей»

Военные теоретики не уделяли большого внимания роли пехоты в войнах XXI века. Но СВО опрокинула эти представления. «Пехота как была, так и остается царицей полей. К примеру, украинская армия практически не испытывает недостатка в вооружениях, военной технике и боеприпасах, но недостаток пехоты практически лишает ВСУ шансов на успех в боевых действиях», — подчеркивает Ходаренок.

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В этой связи он напомнил исторический тост Иосифа Сталина, произнесенный им в мае 1941 года на банкете в честь выпускников военных академий.

«Во всех войнах главным родом войск, обеспечившим победу, была пехота. Артиллерия, авиация, бронетанковые силы защищали пехоту, обеспечивали выполнение задач, поставленных перед пехотой. Крепости, города и населенные пункты врага считали занятыми только тогда, когда туда ступала нога пехоты», — сказал тогда советский лидер.

По словам Ходаренка, современная российская пехота должна быть оснащена новейшим оружием и боевой техникой, моторизованной, компьютеризированной, с самыми современными средствами защиты.

В ожидании реформ

«Вооруженный конфликт высокой интенсивности — лучшая лакмусовая бумажка для проверки правильности решений, принятых в военной сфере в мирное время», — полагает Ходаренок.

По его словам, то, что казалось весьма неплохим в мирные времена, оказалось малопригодным — а иногда и просто недееспособным — в условиях специальной военной операции.

Опыт трех лет специальной военной операции потребует реформы Вооруженных сил России. И перемены уже начались. В России, к примеру, активно создается принципиально новый род войск — Войска беспилотных систем.