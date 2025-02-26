Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии исследовательской компании Altrata.

Согласно подсчетам экспертов, актуальное состояние основателя автомобильной компании Tesla и космической частной корпорации SpaceX составляет 419,4 миллиарда долларов.

В мире насчитывается всего 24 человека, которых компания отнесла к числу супермиллиардеров. Состояние каждого их них превышает 50 миллиардов долларов. Причем десять из них владеют по меньшей мере сотней миллиардов.

Совокупный капитал супербогачей составляет 3,3 триллиона долларов. В список также вошли основатель Amazon Джефф Безос, учредитель компании Meta (деятельность организации признана экстремистской, запрещена на территории России) Марк Цукерберг, соучредитель Google Сергей Брин, бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер.