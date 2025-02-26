Microsoft выпустила бесплатную версию Office с рекламой

Microsoft выпустила бесплатную версию пакета приложений Office для Windows, которая позволяет создавать и редактировать документы без оформления подписки Microsoft 365 или покупки лицензионного ключа.

В пакет входят текстовый редактор Word, программа по работе с презентациями PowerPoint и редактор таблиц Excel. При этом бесплатная программа имеет ряд ограничений. Так, она не позволяет сохранять документы локально, сделать это можно только в «облако».

Также ограничено форматирование документов. Например, в бесплатном Word недоступна функция WordArt, таблицы, а также ряд других функций. Аналогичные ограничения есть у бесплатных Excel и PowerPoint, уточнило издание Windows Central.

Кроме этого, при работе с документами Word, Excel и PowerPoint пользователю будет непрерывно демонстрироваться рекламный баннер, размещенный в правой части рабочего пространства. Убрать его можно только после оформления платной подписки.

В дополнение к этому каждые несколько часов в приложениях Office проигрываются 15-секундные рекламные видеоролики без звукового сопровождения. Пока бесплатный пакет Office доступен ограниченному кругу пользователей в рамках программы тестирования.