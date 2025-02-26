НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Microsoft выпустила бесплатную версию Office с рекламой

Источник:
Sibnet.ru
88 0

Microsoft выпустила бесплатную версию пакета приложений Office для Windows, которая позволяет создавать и редактировать документы без оформления подписки Microsoft 365 или покупки лицензионного ключа.

В пакет входят текстовый редактор Word, программа по работе с презентациями PowerPoint и редактор таблиц Excel. При этом бесплатная программа имеет ряд ограничений. Так, она не позволяет сохранять документы локально, сделать это можно только в «облако».

Также ограничено форматирование документов. Например, в бесплатном Word недоступна функция WordArt, таблицы, а также ряд других функций. Аналогичные ограничения есть у бесплатных Excel и PowerPoint, уточнило издание Windows Central.

Кроме этого, при работе с документами Word, Excel и PowerPoint пользователю будет непрерывно демонстрироваться рекламный баннер, размещенный в правой части рабочего пространства. Убрать его можно только после оформления платной подписки.

В дополнение к этому каждые несколько часов в приложениях Office проигрываются 15-секундные рекламные видеоролики без звукового сопровождения. Пока бесплатный пакет Office доступен ограниченному кругу пользователей в рамках программы тестирования.

Еще по теме
2ГИС добавил трехмерные карты помещений
Google начала массово отключать блокировщик рекламы uBlock Origin
Microsoft представила обновленное меню «Пуск» Windows 11
Найден способ бесплатно и навсегда актировать Windows
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
39455
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
47761
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
57667
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
57440
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
69880
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
40778
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
70293
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
66429
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2026491
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
91934
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кого нужно и не нужно поздравлять с 23 февраля
Как будут изымать заброшенные дачные участки
Путин раскрыл уникальное свойство «Орешника»
Маск заявил об увольнении Зеленского с поста президента Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

карат11

Ничего не изменилось, как начинали торговать пенькой и воском так и продолжаем. Правда пенька и воск...

Denis CENTR

Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

snoo

Вот что Трамп животворящий делает!

жизнилюб

не верьте никому вообще....сколько раз они кидали....?????