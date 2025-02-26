Эксперт спрогнозировал курс доллара на начало весны

Фундаментальных факторов для дальнейшего ослабления доллара сейчас нет, поэтому его курс в начале весны останется на прежнем уровне, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

К 1 марта курс доллара, скорее всего, будет находиться в коридоре 85-88 рублей, приводит «Российская газета» мнение Щербаченко. По его словам, фундаментальных факторов для дальнейшего снижения курса доллара пока не наблюдается.

Эксперт предостерег россиян от «неосмотрительного приобретения долларов», поскольку вероятность того, что он опустится еще ниже, все же есть.

«О приобретении долларов стоит задуматься, если планируется путешествие за границу или ведется бизнес с иностранными партнерами», — посоветовал Щербаченко.

Для среднего россиянина, который получает зарплату в рублях, не планирует зарубежные поездки и не ведет бизнес с иностранными партнерами, «выгоднее разместить средства на депозит под 21% и копить в российской валюте», отметил эксперт.

С конца декабря 2024 года курс доллара упал на 13,24% или на 13,46 рубля. Укреплению рубля способствует, в частности, возобновление диалога между Россией и США.