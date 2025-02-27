Зачем волки воют на Луну

Волки в представлении обывателей ассоциируются с протяжным воем на Луну. Такую картину часто изображают в кинематографе и литературе. Разбираемся, зачем волки воют и как на их поведении сказывается земной спутник.

Каждый волк имеет индивидуальные особенности воя. Исследования показали, что животные способны распознавать друг друга по голосу. Более того, по издаваемому волками звуку можно определить его размеры и состояние здоровья.

Почему волки воют

Ученые уже несколько десятилетий изучают поведение волков. Им удалось доказать две ключевые функции волчьего воя: поддержание связи со своими сородичами и обозначение своей охотничьей территории.

Волки предпочитают жить стаями от пяти до 15 особей, при этом они сильно привязаны к сородичам. Такие «семьи» могут контролировать обширные охотничьи угодья, размеры которых способны достигать 3 тысяч квадратных километров.

Во время охоты волки разделяются, поэтому громкий вой становится эффективным способом сообщить о своем местонахождении. Вой слышен на расстоянии до 10 километров. Одновременно они отпугивают звуком соперничающие стаи со своей территории.

Исследование американских ученых в Йеллоустонском национальном парке показало, что волки начинают выть намного чаще, когда другие члены стаи уходят на охоту. Поведение было схожим с «ауканьем» людей, когда они зовут в лесу потерявшихся из виду друзей или родственников.

Наблюдение за поведением животных в канадском парке Алгонкин подтвердило, что волки чаще воют в ответ на звуки других стай. Тем самым вой используется, как способ «маркировать» границы и избегать ненужных конфликтов.

Волки также часто воют до и во время брачного сезона, который начинается в январе-феврале, чтобы побыстрее найти партнера. Интересно, что такое поведение в равной степени демонстрируют как самцы, так и самки.

Вой связан с эмоциями

Однако вой — не только средство связи, но и способ укрепить отношения внутри стаи. Волки воют дольше, когда делают это вместе с близкими сородичами, выяснили ученые из Университета Вены. Таким образом, вой помогает поддерживать эмоциональные связи в группе.

В редких случаях вой может выступать отражением внутреннего состояния животного. Одинокий волк может выть, когда чувствует себя брошенным или испытывает стресс. Аналогичное поведение демонстрируют собаки.

При чем здесь Луна

Волки в основном воют ночью, так как именно в этом время суток они наиболее активны. Днем животные обычно спят или расслабленно отдыхают. На охоту они отправляются в сумерках, при этом в логове остаются щенки и «няньки», присматривающие за молодым поколением.

Что касается Луны, то ее наличие в небе никак не влияет на интенсивности воя. Волки инстинктивно поднимают морды вверх из-за особенностей акустики. Дело в том, что такое направление звука обеспечивает его более равномерное распространение на большие расстояния.