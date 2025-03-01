Летящий к Земле астероид угрожает протаранить Луну

Астероид 2024 YR4 угрожает протаранить Луну в 2032 году, вероятность катастрофы составляет около 1,7%, рассчитали эксперты NASA. Уточненные данные показали, что Земле его падение не угрожает, сообщил сайт космического агентства.

Специалисты NASA проанализировали новые данные, полученные Центром малых планет. В результате вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей в обозримом будущем была исключена, хотя ранее инцидент считался возможным.

Диапазон возможных позиций астероида 22 декабря 2032 года сместился, теперь он угрожает только Луне. С учетом потенциальной катастрофы NASA продолжит наблюдение за 2024 YR4 с помощью наземных обсерваторий и космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Несмотря на отсутствие прямой угрозы для Земли, ситуация с астероидом 2024 YR4 позволит отработать механизмы планетарной обороны и систему оповещения, отмечают ученые. NASA продолжает мониторинг всех известных астероидов, представляющих потенциальную опасность.

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