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Украина согласилась на сделку с США без гарантий безопасности

Источник:
Financial Times
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Украина согласилась заключить сделку по редкоземельным металлам с США на новых условиях, сообщила Financial Times со ссылкой на украинские источники.

Киев готов подписать соглашение по совместной с США разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ, рассказали изданию украинские чиновники. Они утверждают, что договорились о более выгодных для страны условиях

В новой версии сделки отсутствует упоминание о сумме в 500 миллиардах долларов, которые должны получить США от реализации сделки, отмечает издание. Но в ней также отсутствуют упоминания о гарантиях безопасности Киеву со стороны Вашингтона.

Финальная версия соглашения предусматривает создание фонда, в который Киев должен будет вносить 50% выручки от продаж минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанные с ними логистические операции. Этими средствами будут распоряжаться Соединенные Штаты.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в качестве компенсации за уже оказанную Украине помощь. Речь шла о 500 миллиардах долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский соглашение с США подписывать отказался, потребовав взамен гарантии безопасности Киеву со стороны Вашингтона.

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Топ комментариев

карат11

Ничего не изменилось, как начинали торговать пенькой и воском так и продолжаем. Правда пенька и воск...

Denis CENTR

Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

snoo

Вот что Трамп животворящий делает!

жизнилюб

не верьте никому вообще....сколько раз они кидали....?????