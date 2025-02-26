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Трамп поддержал идею Путина о редкоземельных металлах

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею президента России Владимира Путина о совместном проекте по добыче российских редкоземельных металлов.

«Я бы хотел покупать полезные ископаемые на российской земле. Я бы хотел заключить сделку, чтобы получить доступ к российским редкоземельным металлам», — сказал Трамп в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома.

Глава Белого дома отметил, что это будет «здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю».

Ранее Путин заявил о готовности России к совместной работе с США по редкоземельным металлам.

У России гораздо больше редкоземельных ресурсов, чем на Украине, отметил российский лидер. «У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем на Украине», — сказал он.

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Топ комментариев

карат11

Ничего не изменилось, как начинали торговать пенькой и воском так и продолжаем. Правда пенька и воск...

Denis CENTR

Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

snoo

Вот что Трамп животворящий делает!

жизнилюб

не верьте никому вообще....сколько раз они кидали....?????