Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

«В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», — пояснил свой уход Карпин.

Он уточнил, что решение далось ему нелегко, поскольку за время работы и клуб, и сам город стали для него по-настоящему родными.

Остальной тренерский штаб остается в «Ростове» и продолжит совмещать работу в команде и сборной. Новым главным тренером стал испанец Джонатан Альба.

Карпин тренирует сборную России с августа 2021 года. В первый раз он возглавил «Ростов» в 2017 году. После подписания контракта с национальной командой он покинул пост, но вскоре после отстранения сборной от турниров вернулся в клуб.