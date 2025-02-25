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Внеземной металл нашли в древнем тайнике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Municipal Archaeological Museum of Villena

Археологи нашли в сокровищнице бронзового века на территории Испании предметы, изготовленных из металла внеземного происхождения.

Железный браслет и позолоченный полый полусферический предмет были созданы не из добытой на Земле руды, а из метеоритного железа, показал анализ. Работа международной команды ученых опубликована в журнале Trabajos de Prehistoria.

Предметы из внеземного металла датируются 1500–1200 годами до нашей эры. Долгое время происхождение этих железных артефактов оставалось загадкой, так как железный век на Пиренейском полуострове начался только в 850 году до нашей эры.

Чтобы выяснить природу металла, исследователи провели спектрометрический анализ, который показал повышенное содержание никеля — это характерный признак метеоритного железа. Таким образом, артефакты изготовили до того, как люди научились выплавлять железо из руды.

Находка указывает на то, что технологии металлургии в Иберии были достаточно развитыми уже 3 тысячи лет назад, отмечают ученые.

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