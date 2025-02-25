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Подсчитаны запасы российских редких металлов

Источник:
Sibnet.ru
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Общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 миллионов тонн, сообщило Минприроды.

«Этих запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу», — отметило ведомство.

К редким металлам относятся 14 видов: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений, а также группа редкоземельных металлов из 15 видов.

В группу редкоземельных металлов входят самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий, прометий. Их балансовые запасы составляют 28,5 миллиона тонн.

Все месторождения редкоземельных металлов являются комплексными, уточнило Минприроды. Это означает, что эти элементы могут добываться только вместе, в одной руде, после чего происходит их выделение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах», которыми располагает страна.

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Экономика #Недра и ТЭК
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