Новые дорожные знаки появились в России

Росстандарт опубликовал обновленную версию ГОСТ Р 52289-2019, которая вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.

В частности, табличка, определяющая период действия дорожных знаков, стала включать конкретные месяцы, прежде на ней указывали только часы или дни недели. Также появилась вертикальная версия знака «Стоп-линия».

Появилась табличка «Глухие», она информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах. Такие знаки могут ставиться, например, у медицинских учреждений или общественных организаций.

Несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. Например, «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить на щите с указателем «Искусственная неровность», а «Парковка» — вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

Фото: © Росстандарт

На некоторых указателях вдоль дорог часть информации разрешили закрывать красной магнитной лентой, она будет скрывать временно ненужные данные. Раньше в таких случаях знак закрывался чехлом.

Отмечается, что новый ГОСТ разрабатывался в течение трех лет, специалисты учли и проанализировали более 1,4 тысячи предложений и замечаний к текущим версиям стандартов, поступившим от различных научных и эксплуатационных организаций.