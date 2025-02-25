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Апельсины оказались отличным средством от депрессии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chris_Hawes / Attribution License

Апельсины при ежедневном употреблении оказались отличным средством профилактики депрессии. Если каждый день съедать один апельсин, то риск депрессии снижается на 20%.

Связь цитрусовых и психоэмоционального состояния выявили специалисты Массачусетской больницы и Гарвардской медицинской школы. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiome.

В исследовании участвовали 100 тысяч медсестер. Многолетний проект изучал влияние образа жизни, питания и лекарств на различные заболевания. В основном ученые фокусировались на потреблении цитрусовых и их влиянии на психическое здоровье.

Выяснилось, что медсестры, регулярно употреблявшие апельсины, значительно реже страдали от депрессии. При этом другие фрукты, такие как яблоки и бананы, подобного действия не показали. 

Полученные данные требуют дальнейшего изучения, но уже сейчас, по мнению ученых, можно говорить о полезном влиянии цитрусовых на организм, в частности, на предотвращение депрессивных состояний, что открывает новые перспективы в области профилактики психических расстройств.

Однако ученые предупреждают, что апельсины не заменят традиционного лечения депрессии. Здоровое питание лишь снижает риск, а для эффективного лечения необходима медицинская терапия.

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