Эксперты предупреждают, что для закрытия дебетовой банковской карты недостаточно просто ее заблокировать или дождаться, когда закончится срок действия.

Банк может брать комиссию за обслуживание карты и плату за дополнительные услуги — например, за СМС-информирование. Эти деньги списывают со счета, даже если никаких операций по карте не проходит, предупредили эксперты портала «Финансовая культура».

Владелец дебетовой карты может стать должником, если к карте подключен овердрафт. Когда банк спишет комиссию по счету, на котором нет денег, то баланс уйдет в минус. Появится долг, который отразится в кредитной истории.

Если клиент банка больше не собирается пользоваться картой, он должен аннулировать ее и закрыть счет, к которому она привязана. Перед этим нужно снять с карты все оставшиеся деньги и погасить по ней все долги. Если на счете останется хоть несколько копеек, закрыть счет не получится.

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Следует также отключить все платные услуги: СМС-оповещения, страховки, например, на случай потери карты.

Затем нужно будет в отделении банка написать заявление на закрытие карточного счета. В некоторых кредитных организациях можно подать заявление онлайн.

Карту лучше сдать в банк — не везде это требуют, но формально карта считается собственностью банка. Ее аннулируют и разрежут в присутствии клиента.