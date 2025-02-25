Банковской системе России предсказали чистку

Аналитики спрогнозировали снижение числа банков в России — до конца 2025 года их останется менее 300. На 1 января 2025 года в России работают 314 банков.

По прогнозу агентства банковских рейтингов «Эксперт РА», темпы сокращения останутся на уровне 2024 года, когда 12 банков прекратили свою деятельность. Половина из них была присоединена к материнским структурам, другая половина лишилась лицензий.

«Ожидается, что половина банков прекратит существование из-за отзыва лицензий, другая половина — в результате реорганизации или добровольной сдачи лицензий», — цитирует РБК директора агентства Ксению Якушкину.

По ее словам, сложности для поддержания рентабельности банков на фоне снижения ключевой ставки создают усиление регулирования и конкуренция. Это стимулирует слияния и поглощения кредитных организаций.

Еще один важный тренд — активная смена собственников, особенно среди небольших банков. В 2024 году эта тенденция уже проявилась, в 2025 году она, вероятно, усилится. Смена владельцев может быть вызвана как финансовыми трудностями, так и стратегическими целями.