Архив Telegram: что это такое и как настроить

Если чатов и каналов Telegram стало слишком много, можно упорядочить их с помощью архивирования. Разбираемся, что такое архив в Telegram, где его найти и как правильно настроить.

Архив позволяет управлять большим количеством контактов и групп, не загромождая интерфейс основного экрана, а также сохранять в удобном виде важные, но неактуальные в данный момент чаты и каналы.

Что такое архив в Telegram

Архив Telegram — отдельный раздел мессенджера, куда можно перенести диалоги и каналы, своего рода виртуальный «чердак». Архивированный чаты и каналы пропадают из главного меню, однако пользователь сохраняет к ним доступ. В любой момент их можно вернуть на главный экран.

Архив Telegram Фото: © Sibnet.ru

По умолчанию архивная папка хранится на главном экране над остальными чатами, однако если архив пуст, то он не отображается. Чтобы папка появилась, нужно потянуть экран приложения вниз. Для отображения раздела нужно поместить в него хотя бы одну переписку или канал.

Как добавить чат или канал в архив

Заархивировать переписку или канал можно на любом устройстве. На Android для этого необходимо открыть Telegram и найти нужный чат. Затем нажать и удерживать, пока не появится меню. После этого выбрать в нем значок архива. Или можно свайпнуть ненужный чат справа налево.

В архив нельзя добавить чат «Избранное» и официальный Telegram-канал со служебными уведомлениями.

На iOS процесс архивирования чатов аналогичен — нужно выбрать чат, провести по нему влево и нажать на кнопку «В архив». После этого он пропадет с главного экрана. В Telegram Desktop потребуется найти нужный чат в списке, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Архивировать».

Как вернуть чат или канал из архива

На Android следует перейти в архивную папку и удерживать палец на нужном диалоге или канале, чтобы вызвать меню действий. После этого нажать на три точки в меню и выбрать «Вернуть». Или провести по нужному чату справа налево — он снова начнет отображаться на главном экране.

В приложении Telegram на iOS для разархивирования достаточно смахнуть выбранный чат справа налево и выбрать пункт «Вернуть из архива». На ПК потребуется открыть архив, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и также нажать «Вернуть из архива».

Архивация историй

В 2023 году в Telegram появились истории, они отображаются в верхней части экрана. При необходимости истории также можно отправить в архив. В мобильном приложении для этого необходимо зажать кружок в ленте и выбрать опцию «Скрыть истории». На ПК это делается с помощью клика правой кнопкой мыши.

Истории в архиве можно в любой момент просмотреть, они хранятся в «шапке» архивной папки. Для этого потребуется перейти в архив и нажать на кружок с историей. Чтобы пользователь не узнал о том, что его история просматривалась, можно удерживать кружок и выбрать в выпадающем меню «Просмотреть анонимно».

Как скрыть архивную папку

Если архив на главной странице мешает, его можно скрыть. В приложении на Android для этого достаточно удерживать палец на архивной папке до появления всплывающего меню, а затем нажать «Скрыть из списка чатов». Также можно смахнуть архивную папку влево. Для возвращения достаточно потянуть главный экран вниз.

Архив Telegram Фото: © Sibnet.ru

На ПК для скрытия архивной папке необходимо кликнуть по нему правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать «Свернуть». От него останется только надпись со счетчиком непрочитанных сообщений.

Настройка архивной папки в Telegram

Если в заархивированном чате или канале включены уведомления, то он автоматически разархивируется сразу же после прихода новых сообщений. Кроме этого, групповой чат вернется на главный экран, если кто-то упомянет пользователя в переписке.

Правило можно скорректировать. Для этого следует открыть архивную папку, нажать на три точки в верхнем правом углу и выбрать «Настройки архива». Далее потребуется активировать пункты «Всегда оставлять в архиве чаты с включенными уведомлениями» и «Всегда оставлять в архиве чаты из папок».