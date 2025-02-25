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«Калашников» испытает бронешлемы нового класса защиты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«Калашников» направил на испытания новые бронешлемы, они отличаются от используемых сейчас более высоким классом защиты, сообщает сайт концерна.

Российские военные получат на вооружение усовершенствованный бронешлем из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Он обеспечивает защиту второго класса (Бр2), при этом масса и размеры сопоставимы с нынешними шлемами первого класса (Бр1). Противоосколочная стойкость — не менее 630 м/с (V50). Это существенный скачок в защите бойцов.

Шлем частично защищает уши, не мешая использованию берушей различных типов. Интегрированный шрауд для ночной оптики совместим с большинством креплений. Уникальная система фиксации минимизирует нагрузку на защитную конструкцию. Легкие боковые планки имеют низкий профиль.

Эргономичная подвесная система обеспечивает удобную и быструю подгонку под индивидуальные параметры. Оптимальное расстояние между головой и защитной структурой гарантирует комфорт. Шлемы поставляются с чехлами в камуфляже «Цифра».

Предлагаются два варианта: ЕМР-М (зеленый, умеренный климат) с зимним чехлом ЕМР-МА и ЕМР-МП (пустыня) для жаркого климата. Чехлы оборудованы велкро-панелями для идентификаторов и дополнительного оборудования.

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