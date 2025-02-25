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Самые крупные месторождения Украины достались России

Источник:
РИА Новости
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Украина потеряла наиболее ценные месторождения полезных ископаемых после вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, следует из доклада Росконгресса.

«Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом», — приводит РИА Новости текст доклада «Запасы минеральных ресурсов Украины».

В частности, на Украине до 2014 года располагались четыре основных месторождения лития. Сейчас два из них находятся на российских территориях: Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР с оцененными запасами в 13,8 миллиона руды и месторождение Крутая Балка в Запорожской области, подходящее для открытой добычи.

Кроме того, в Запорожской области расположены предприятия по производству губчатого титана — до 2022 года они были крупнейшими на Украине. Наконец, на территориях, вошедших в состав России, оказались семь предприятий, производивших кокс для выплавки чугуна.

Как отмечается в докладе, Украина все еще обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, но экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже 500 миллиардов долларов, о которых идет речь в предполагаемой сделке между Киевом и Вашингтоном.

Президент Владимир Путин накануне предложил США подумать о совместных проектах в области редкоземельных металлов, запасы которых в России на порядки больше украинских.

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Экономика #Недра и ТЭК
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