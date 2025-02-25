Британия допустила возвращение России в «Большую семерку»

Великобритания не исключает возвращения России в «Большую семерку» (G7), заявил заместитель главы МВД страны по вопросам безопасности Дэн Джарвис.

«Это будет предметом обсуждения с международными союзниками. И это тот вопрос, который, несомненно, будет рассматриваться в тот момент, когда конфликт на Украине будет завершен», — приводит РИА Новости слова Джарвиса.

По его словам, премьер Великобритании Кир Стармер может затронуть тему возвращения России в «Большую семерку» на будущих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.

Трамп ранее заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ отметил, что «Большая семерка» утратила релевантность. Москва заинтересована в развитии отношений с G20, отметил он.