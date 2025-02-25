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Макрон после встречи с Трампом выступил за диалог с Россией

Источник:
ТАСС
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает за возобновление диалога по Украине с российским лидером Владимиром Путиным.

«Есть все основания, чтобы возобновить диалог с Путиным. Переговоры будут полезны», — приводит ТАСС заявление Макрона, сделанное им после встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

Макрон отметил, что поддерживает шаги Трампа по возобновлению диалога с российским президентом.

Ранее президент Франции выразил надежду на то, что боевые действия на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Denis CENTR

Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

Nik3316

зачем ему деньги на том свете? тут при любом раскладе его спишут...

Maniac.

А разве знаки препинания не призваны показать граммотность и интонация. Меня в школе учили писать с знаками...

pepelmetal

А ты кто, чтобы свои слова со словами маска ровнять ?