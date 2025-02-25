Макрон после встречи с Трампом выступил за диалог с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает за возобновление диалога по Украине с российским лидером Владимиром Путиным.

«Есть все основания, чтобы возобновить диалог с Путиным. Переговоры будут полезны», — приводит ТАСС заявление Макрона, сделанное им после встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

Макрон отметил, что поддерживает шаги Трампа по возобновлению диалога с российским президентом.

Ранее президент Франции выразил надежду на то, что боевые действия на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель.