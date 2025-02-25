Россия, США и Китай впервые вместе выступили в ООН по Украине

Совет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию «Путь к миру», призывающую к прекращению конфликта на Украине. Документ поддержали Россия, США и Китай.

Резолюция носит нейтральный характер. Она выражает сожаление по поводу жертв конфликта, подтверждает роль ООН в обеспечении международной безопасности и призывает к немедленному прекращению боевых действий.

Россия расценивает принятую в СБ ООН резолюцию США по Украине как «отправную точку для дальнейших усилий по мирному урегулированию», заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Резолюцию поддержали десять членов Совбеза. За нее проголосовали Россия, США и Китай. Это первый случай, когда три мировые державы выступают вместе по вопросу об Украине.

Пятеро воздержались. Среди них — Великобритания и Франция. Они не стали пользоваться правом вето.

«В результате недавних российско-американских контактов на высшем и высоком уровне лед, как говорится, тронулся», — отметил Небензя.