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Россия, США и Китай впервые вместе выступили в ООН по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Совет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию «Путь к миру», призывающую к прекращению конфликта на Украине. Документ поддержали Россия, США и Китай.

Резолюция носит нейтральный характер. Она выражает сожаление по поводу жертв конфликта, подтверждает роль ООН в обеспечении международной безопасности и призывает к немедленному прекращению боевых действий.

Россия расценивает принятую в СБ ООН резолюцию США по Украине как «отправную точку для дальнейших усилий по мирному урегулированию», заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Резолюцию поддержали десять членов Совбеза. За нее проголосовали Россия, США и Китай. Это первый случай, когда три мировые державы выступают вместе по вопросу об Украине.

Пятеро воздержались. Среди них — Великобритания и Франция. Они не стали пользоваться правом вето.

«В результате недавних российско-американских контактов на высшем и высоком уровне лед, как говорится, тронулся», — отметил Небензя.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Denis CENTR

Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

Nik3316

зачем ему деньги на том свете? тут при любом раскладе его спишут...

Maniac.

А разве знаки препинания не призваны показать граммотность и интонация. Меня в школе учили писать с знаками...

pepelmetal

А ты кто, чтобы свои слова со словами маска ровнять ?