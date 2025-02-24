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Судью отстранили за просьбу автографа Месси

Источник:
Sibnet.ru
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Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна дисквалифицировала футбольного судью Марко Антонио Ортиса на шесть месяцев.

До этого мексиканский судья попросил автограф у футболиста Лионеля Месси после матча, пишет ESPN. Автограф предназначался родственнику арбитра, однако такое поведение нарушило установленные правила.

Ортис обратился к Месси после матча Кубка между «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити» 19 февраля. Тогда встреча завершилась победой команды «Интер Майами» со счетом 1:0. Месси был единственным, кому удалось забить гол.

Руководство конфедерации расценило поступок судьи как несоответствие кодексу поведения и отстранила его от судейства. Ортис признал ошибку, извинился и согласился с решением. В случае повторного нарушения арбитр будет отстранен от судейства навсегда.

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