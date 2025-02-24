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Рада отказалась подтверждать полномочия Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Верховная Рада не смогла принять постановление о продолжении полномочий Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины, документ не набрал необходимого количества голосов, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

По словам Железняка, постановление провалилось при голосовании — за его принятие проголосовали только 218 депутатов при необходимых 226. Он также частично опубликовал документ.

Согласно постановлению №13039, президент Украины Владимир Зеленский «должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины».

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Однако выборы президента отменили на неопределенный срок, в качестве причины были названы военное положение и всеобщая мобилизация.

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Политика #Мир
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