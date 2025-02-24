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Новые российские банки отключили от платежной системы SWIFT

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT, сообщается на сайте Совета ЕС.

«Было решено распространить запрет на 13 региональных банков, считающихся важными для банковской и финансовой системы России», — говорится в тексте заявления. Названия банков не раскрываются.

Кроме того, Евросоюз расширил санкции против Системы передачи финансовых сообщений, которая была создана ЦБ как отечественный аналог SWIFT, и ввел запрет на транзакции для кредитных или финансовых учреждений из третьих стран, которые используют систему.

Кроме того, Евросоюз расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров, которые могут использоваться для «разработки и производства российских военных систем». В частности, в него вошли программное обеспечение, соединения хрома, химические прекурсоры хлорпикрина.

Новый пакет санкций также предусматривает запрет европейскому бизнесу осуществлять трансакции с российскими портами и аэропортами, а также экспортировать в Россию самолеты и авиационные технологии.

В дополнение ЕС расширил список судов, которые западные эксперты считают частью российского «теневого флота». Его пополнили 74 корабля. Всего под санкциями в настоящее время находится 153 судна.

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