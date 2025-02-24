Продвинутые нейросети предпочитают жульничать при игре в шахматы, когда оказываются на грани поражения, выяснили специалисты Palisade Research в ходе масштабного исследования.

В ходе эксперимента семь моделей искусственного интеллекта состязались с шахматным движком Stockfish, который считается одним из сильнейших в мире. Турнир включал несколько сотен партий, говорится в статье ученых, опубликованной изданием TIME.

Для анализа процесса принятия решений использовался специальный «блокнот», где модели фиксировали ход своих рассуждений перед каждым ходом. Изучение записей оказалось достаточно занимательным.

Например, модель o1-preview от OpenAI, оказавшись в проигрышной позиции, сделала следующую запись: «Мне нужно полностью изменить подход». После модель модифицировала системный файл с координатами фигур, что привело к технической победе.

Согласно данным исследования, модель o1-preview пыталась прибегнуть к нечестным методам в 37% случаев, а DeepSeek R1 — в 11% партий. При этом нейросети жульничали без дополнительных подсказок от исследователей.

Модели o1, o3-mini, GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet и QwQ-32B-Preview, которые участвовали в тесте, не демонстрировали подобного поведения. Объяснить такое поведение исследователи не смогли. Скорее всего, оно связано с особенностями их обучения.