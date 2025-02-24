Человечество сделает первый шаг к добыче внеземных ресурсов

Ракета Falcon 9 выведет в космос зонд Odin стартапа AstroForge, старт запланирован на 26 февраля, сообщило Федеральное авиационное управление США. Аппарат полетит к астероиду 2022 OB5, чтобы изучить залежи металлов, потенциально оцененные в триллионы долларов.

Предыдущая попытка калифорнийского стартапа AstroForge запустить аппарат Brokkr-1 в апреле 2023 года закончилась неудачей, зонд сгорел в атмосфере. AstroForge учла ошибки и разработала новый аппарат Odin, уточнил портал Naked Science.

Odin — исследовательский зонд, по размеру и весу он меньше своего предшественника. Его миссия — проверить возможность добычи ценных металлов на астероидах, что может совершить настоящий переворот в мировой экономике.

Астероид 2022 OB5 небольшой — его диаметр всего 100 метров. По оценке астрономов, он относится к редкому M-типу, подобные космические образования могут содержать большое количество металлов, включая ценную платину.

Ученые считают, что астероид подобного класса диаметром в километр может содержать порядка 120 тысяч тонн платины. Такое количество при доставке на Землю обеспечит несколько сотен лет мирового потребления данного металла.

Если миссия пойдет по плану, Odin доберется до астероида в конце 2025 года. Зонд проведет анализ 2022 OB5 с расстояния около 1 километра. До миссии Odin ни одна коммерческая компания в мире не проводила подобные исследования глубокого космоса.