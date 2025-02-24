НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Человечество сделает первый шаг к добыче внеземных ресурсов

Источник:
Sibnet.ru
325 0

Ракета Falcon 9 выведет в космос зонд Odin стартапа AstroForge, старт запланирован на 26 февраля, сообщило Федеральное авиационное управление США. Аппарат полетит к астероиду 2022 OB5, чтобы изучить залежи металлов, потенциально оцененные в триллионы долларов.

Предыдущая попытка калифорнийского стартапа AstroForge запустить аппарат Brokkr-1 в апреле 2023 года закончилась неудачей, зонд сгорел в атмосфере. AstroForge учла ошибки и разработала новый аппарат Odin, уточнил портал Naked Science.

Odin — исследовательский зонд, по размеру и весу он меньше своего предшественника. Его миссия — проверить возможность добычи ценных металлов на астероидах, что может совершить настоящий переворот в мировой экономике.

Астероид 2022 OB5 небольшой — его диаметр всего 100 метров. По оценке астрономов, он относится к редкому M-типу, подобные космические образования могут содержать большое количество металлов, включая ценную платину.

Ученые считают, что астероид подобного класса диаметром в километр может содержать порядка 120 тысяч тонн платины. Такое количество при доставке на Землю обеспечит несколько сотен лет мирового потребления данного металла.

Если миссия пойдет по плану, Odin доберется до астероида в конце 2025 года. Зонд проведет анализ 2022 OB5 с расстояния около 1 километра. До миссии Odin ни одна коммерческая компания в мире не проводила подобные исследования глубокого космоса.

Тема: Человек и космос
Взрыв в космосе породил новые земные вирусы
Выросла вероятность падения астероида 2024 YR4 на Землю
Curiosity запечатлел удивительные марсианские облака. ФОТО
Угрожающий Земле астероид предложили уничтожить ядерным ударом
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кого нужно и не нужно поздравлять с 23 февраля
Пять сериалов 2025 года, которые нельзя пропустить
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
США запретили G7 называть Россию «агрессором»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
47
Путин раскрыл уникальное свойство «Орешника»
34
Макрон передумал отправлять войска на Украину
33
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
32
Маск заявил об увольнении Зеленского с поста президента Украины
31
США запретили G7 называть Россию «агрессором»