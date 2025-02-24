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Нейросеть Grok 3 получила голосовой режим

Источник:
Sibnet.ru
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Нейросеть Grok 3 компании xAI получила поддержку голосового режима, сообщил предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Новый функционал позволит пользователям делать ИИ-запросы на естественном языке. Голосовой режим имеет два варианта голоса — Ara и Grok, а также несколько вариантов «личностей».

Отмечается, что голосовой режим позволяет использовать Grok 3 как полноценного помощника, конкурирующего с Siri, ChatGPT и Gemini. Функция запущена в ранней бета-версии, поэтому возможны неполадки.

Также у пользователей появилась возможность сохранять историю разговоров и делиться диалогами с другими юзерами. Приоритетный доступ к голосовому режиму получат подписчики премиум-тарифов X Premium+ или SuperGrok, однако для остальных он тоже доступен.

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Топ комментариев

Nik3316

зачем ему деньги на том свете? тут при любом раскладе его спишут...

Nik3316

Зеленский и местные украпатриоты не таких репараций ждали))))))

Maniac.

А разве знаки препинания не призваны показать граммотность и интонация. Меня в школе учили писать с знаками...

pepelmetal

"За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка" читать не очень получается, да?