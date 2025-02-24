Нейросеть Grok 3 получила голосовой режим

Нейросеть Grok 3 компании xAI получила поддержку голосового режима, сообщил предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Новый функционал позволит пользователям делать ИИ-запросы на естественном языке. Голосовой режим имеет два варианта голоса — Ara и Grok, а также несколько вариантов «личностей».

Отмечается, что голосовой режим позволяет использовать Grok 3 как полноценного помощника, конкурирующего с Siri, ChatGPT и Gemini. Функция запущена в ранней бета-версии, поэтому возможны неполадки.

Также у пользователей появилась возможность сохранять историю разговоров и делиться диалогами с другими юзерами. Приоритетный доступ к голосовому режиму получат подписчики премиум-тарифов X Premium+ или SuperGrok, однако для остальных он тоже доступен.