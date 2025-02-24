2ГИС добавил трехмерные карты помещений

2ГИС добавил функцию детализированных 3D-карт для помещений, сообщила пресс-служба картографического сервиса. Функция уже доступна всем пользователям.

Теперь сервис показывает схематические 3D-изображения лестниц, эскалаторов, скамеек, сидений, столов, стен, арок-металлоискателей, торговых островков, игровых зон для детей, банкоматов внутри ТЦ, аэропортов, вокзалов и других значимых мест.

«Мы добавили больше деталей, чтобы одного взгляда на карту было достаточно, чтобы найти эскалаторы, зоны регистрации, лифты. А еще с помощью новой фичи легко сориентироваться, где можно присесть и отдохнуть: столики, ряды кресел и диваны подскажут, куда идти», — говорится в сообщении.

Чтобы увидеть помещение изнутри, достаточно кликнуть на здание и приблизить его, после чего появится поэтажная карта с деталями в помещении. 3D-карты помещений доступны в последних версиях мобильного приложения для iOS и Android. Позже они появятся в десктопной версии.

На стартовом этапе 3D-карты помещений поддерживают более 60 крупных аэропортов и вокзалов России. Также трехмерные карты доступны для торговых центров в Москве. В дальнейшем список объектов расширят.