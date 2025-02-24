Вышел тизер-трейлер фильма «Алиса в Стране Чудес»

Создатели картины «Алиса в Стране Чудес» опубликовали первый тизер-трейлер. Фильм — современная экранизация детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

Главную роль в фильме исполнила Анна Пересильд. Также в ролях: Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман.

По сюжету, случайно попав в Страну Чудес, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них ее не узнает. В этом мире она чужая.

Чтобы выбраться из Страны Чудес, Алиса предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь. Только выдержав все испытания Алиса сможет спасти Страну Чудес от катастрофы и вернуться домой.

Съемки фильма начались в 2024 году и проходили в Москве, Сочи и Абхазии. Фильм «Алиса в Стране Чудес» выйдет в прокат в 2025году.