Продолжение сериала «Телохранители» покажут на ТНТ

Второй сезон комедийного сериала «Телохранители» выйдет 24 февраля в 20:00 в эфире телеканала ТНТ.

По сюжету, троица боксеров из Челябинска продолжил свои приключения в Москве на службе у эксцентричного Адвоката.

В новом сезоне герои сталкнутся с новыми вызовами, как на работе, так и в личной жизни, не теряя при этом фирменного уральского чувства юмора.

К своим ролям вернулись звезды первого сезона: Олег Гаас (Юрок), Егор Овчинников (Туча), Александр Левин (Ящер), Дмитрий Лысенков (Адвокат), Сергей Маковецкий (Отец Адвоката), Инга Оболдина (мама Тучи), Яна Кошкина (жена адвоката Саша) и Кристина Кучеренко (Вероника).