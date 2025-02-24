НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Продолжение сериала «Телохранители» покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
145 0
Фото: © пресс-служба ТНТ

Второй сезон комедийного сериала «Телохранители» выйдет 24 февраля в 20:00 в эфире телеканала ТНТ.

По сюжету, троица боксеров из Челябинска продолжил свои приключения в Москве на службе у эксцентричного Адвоката.

В новом сезоне герои сталкнутся с новыми вызовами, как на работе, так и в личной жизни, не теряя при этом фирменного уральского чувства юмора.

К своим ролям вернулись звезды первого сезона: Олег Гаас (Юрок), Егор Овчинников (Туча), Александр Левин (Ящер), Дмитрий Лысенков (Адвокат), Сергей Маковецкий (Отец Адвоката), Инга Оболдина (мама Тучи), Яна Кошкина (жена адвоката Саша) и Кристина Кучеренко (Вероника).

Еще по теме
Звезда сериала «Ландыши» станет ведущей ТВ-шоу на СТС
Смута начнется в командах шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Сериал «Граф Монте-Кристо» покажут за день на ТВ-3
Череватый, Краснов и Егорова сразятся в «Битве сильнейших»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кого нужно и не нужно поздравлять с 23 февраля
Пять сериалов 2025 года, которые нельзя пропустить
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
США запретили G7 называть Россию «агрессором»
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
47
Путин раскрыл уникальное свойство «Орешника»
34
Макрон передумал отправлять войска на Украину
33
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
32
Маск заявил об увольнении Зеленского с поста президента Украины
31
США запретили G7 называть Россию «агрессором»