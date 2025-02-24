Секретный космический самолет сделал фото Земли

Военный беспилотник X-37B сфотографировал Землю с орбиты, необычным снимком на своей странице в соцсети X поделились космические силы США.

Это первая фотография, сделанная X-37B, обнародованная военными. Примечательно, что на снимке видна не только наша планета, но и часть самого корабля, характеристики которого засекречены.

Известно, что в конце 2023 года ракета SpaceX Falcon Heavy вывела X-37B на новую высоту — 35 тысяч километров над Землей. Сейчас идет седьмая миссия X-37B, в ходе которой космический самолет испытал новый способ перемещения в космосе.

Фото с борта X-37B Фото: © US Space Force





Аппарат менял траекторию, слегка касаясь верхних слоев атмосферы. Это позволяло не тратить горючее. Кроме этого, на борту X-37B ученые NASA проверяют, как космическая радиация влияет на различные материалы.

Основная программа X-37B засекречена. Некоторые эксперты полагают, что космический самолет предназначен для слежения за спутниками потенциальных противников. Военное ведомство США никак не комментировало данные предположения.