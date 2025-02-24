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Путин рассказал Си Цзиньпину о переговорах с США

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин рассказал по телефону председателю КНР Си Цзиньпину о переговорах с Соединенными Штатами, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта», — сказано в сообщении.

Как отметил Си Цзиньпин, «Китай рад видеть, как Россия и соответствующие стороны прилагают усилия для деэскалации украинского конфликта».

В ходе продолжительного телефонного разговора стороны подчеркнули, что российско-китайские отношения играют стабилизирующую роль в мировых делах и не направлены против других, а также носят стратегический характер, не подвержены внешнему влиянию и не направлены против кого-либо, отметили в Кремле.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил презрение президента США Дональда Трампа к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.


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Топ комментариев

Nik3316

Зеленский и местные украпатриоты не таких репараций ждали))))))

Nik3316

зачем ему деньги на том свете? тут при любом раскладе его спишут...

Maniac.

А разве знаки препинания не призваны показать граммотность и интонация. Меня в школе учили писать с знаками...

pepelmetal

"За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка" читать не очень получается, да?