Путин рассказал Си Цзиньпину о переговорах с США

Президент России Владимир Путин рассказал по телефону председателю КНР Си Цзиньпину о переговорах с Соединенными Штатами, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта», — сказано в сообщении.

Как отметил Си Цзиньпин, «Китай рад видеть, как Россия и соответствующие стороны прилагают усилия для деэскалации украинского конфликта».

В ходе продолжительного телефонного разговора стороны подчеркнули, что российско-китайские отношения играют стабилизирующую роль в мировых делах и не направлены против других, а также носят стратегический характер, не подвержены внешнему влиянию и не направлены против кого-либо, отметили в Кремле.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил презрение президента США Дональда Трампа к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.