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Человек-калькулятор установил шесть мировых рекордов устного счета

Источник:
Sibnet.ru
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Человек-калькулятор Аариан Шулька
Человек-калькулятор Аариан Шулька
Фото: © Guinness World Records

Индус Аариан Шулька установил за день шесть мировых рекордов, проводя в уме сложнейшие вычисления, сообщила пресс-служба книги рекордов Гиннесса. Человеку-калькулятору всего 14 лет.

Индус всего за 30,9 секунды правильно сложил сто четырехзначных чисел, а двести — за 1 минуту 9,68 секунды, а также разделил десять 20-значных чисел на 10-значные числа за 5 минут 42 секунды.

Шулька установил новые рекорды на мероприятии, организованном книгой рекорда Гиннесса в Дубае. Успешная попытка индуса установить рекорд была заснята на видео, процесс контролировали специалисты.

Подросток рассказал, что занимается математикой по пять-шесть часов в день. Достичь феноменальных результатов ему также помогают занятия йогой, благодаря чему человек-калькулятор сохраняет сосредоточенность.

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