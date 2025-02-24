Человек-калькулятор установил шесть мировых рекордов устного счета

Индус Аариан Шулька установил за день шесть мировых рекордов, проводя в уме сложнейшие вычисления, сообщила пресс-служба книги рекордов Гиннесса. Человеку-калькулятору всего 14 лет.

Индус всего за 30,9 секунды правильно сложил сто четырехзначных чисел, а двести — за 1 минуту 9,68 секунды, а также разделил десять 20-значных чисел на 10-значные числа за 5 минут 42 секунды.

Шулька установил новые рекорды на мероприятии, организованном книгой рекорда Гиннесса в Дубае. Успешная попытка индуса установить рекорд была заснята на видео, процесс контролировали специалисты.

Подросток рассказал, что занимается математикой по пять-шесть часов в день. Достичь феноменальных результатов ему также помогают занятия йогой, благодаря чему человек-калькулятор сохраняет сосредоточенность.