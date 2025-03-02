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Ученые объяснили, почему жалко выбрасывать старые вещи

Источник:
The Conversation
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Склонность к накоплению ненужных вещей может быть связана не только со страхом утраты, но и с ценностями человека, выяснили ученые.

Считается, что люди с трудом избавляются от старых вещей, потому что испытывают стресс при принятии решения о расставании с ними. Но недавнее исследование показало, что проблема не ограничивается страхом утраты предмета, приводит издание The Conversation отчет ученых.

Исследователи при изучении этого феномена подошли с другой стороны. Они пришли к выводу, что люди лучше справляются с задачей избавления от старых вещей, если они наделяют это действие смыслом.

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Например, человек с большей охотой избавится от старой кулинарной книги, доставшейся ему в наследство, когда узнает, что кому-то она действительно пригодится.

Ученые посоветовали людям, подумать над тем, почему они хотят оставить тот или иной предмет, оценить, поможет ли эта вещь добиться им каких-либо целей? Такой подход позволит без тяжелых переживаний избавиться от ненужного хлама, считают психологи. 

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