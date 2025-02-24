Google начала массово отключать блокировщик рекламы uBlock Origin

Компания Chrome приступила к массовой деактивации расширения uBlock Origin в своем фирменном браузере Chrome. Ограничение связано с переходом обозревателя на современную спецификацию Manifest V3, которая ограничивает возможности блокировщиков рекламы.

Manifest V3 направлена на ограничение доступа расширений к сетевым запросам пользователя, блокировку использования удаленного контента разработчиками и повышение общей производительности браузера, пояснило издание Bleeping Computer.

В результате внедрения Manifest V3 функциональность многих расширений, особенно связанных с блокировкой рекламы и защитой конфиденциальности, существенно уменьшилась. На ряде устройств uBlock Origin был автоматически отключен.

При этом Google ранее заявила, что отказ от Manifest V2 будет происходить поэтапно. Для рядовых пользователей переход на Manifest V3 уже запущен, однако для корпоративных клиентов старые расширения сохранят работоспособность до июня 2025 года.

В качестве альтернативы пользователи могут перейти на расширения, поддерживающие Manifest V3. Например, это может быть uBlock Origin Lite, разработанный создателем uBlock Origin. Однако эта версия обладает сниженными возможностями по фильтрации рекламы.