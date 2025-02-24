Евросоюз запретил поставки игровых консолей в Россию

Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций запретил экспорт в Россию игровых консолей, соответствующий документ опубликован на сайте Совета ЕС. Западные эксперты, что они используются российскими военными для управления беспилотниками.

«Решение расширяет список запрещенных к поставкам товаров, способствующих технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности», — говорится в заявлении.

Официальные продажи консолей в России прекратились в 2022 году. Так, в марте ограничения для приставок PlayStation и программного обеспечения ввела компания Sony. Поставки консолей также прекратили Nintendo и Microsoft.

Минпромторг внес игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo в перечень товаров для параллельного импорта. Несмотря на ограничения, российские продажи консолей растут — в 2024 году спрос на них увеличился на 29,5% в деньгах и на 10% в штуках.