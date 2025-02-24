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Евросоюз запретил поставки игровых консолей в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций запретил экспорт в Россию игровых консолей, соответствующий документ опубликован на сайте Совета ЕС. Западные эксперты, что они используются российскими военными для управления беспилотниками.

«Решение расширяет список запрещенных к поставкам товаров, способствующих технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности», — говорится в заявлении.

Официальные продажи консолей в России прекратились в 2022 году. Так, в марте ограничения для приставок PlayStation и программного обеспечения ввела компания Sony. Поставки консолей также прекратили Nintendo и Microsoft.

Минпромторг внес игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo в перечень товаров для параллельного импорта. Несмотря на ограничения, российские продажи консолей растут — в 2024 году спрос на них увеличился на 29,5% в деньгах и на 10% в штуках.

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Экономика #Торговля #Консоли
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Топ комментариев

Nik3316

Зеленский и местные украпатриоты не таких репараций ждали))))))

Nik3316

зачем ему деньги на том свете? тут при любом раскладе его спишут...

Maniac.

А разве знаки препинания не призваны показать граммотность и интонация. Меня в школе учили писать с знаками...

pepelmetal

"За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка" читать не очень получается, да?