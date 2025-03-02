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Сексологи рекомендовали защиту от женской измены

Источник:
Sibnet.ru
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Сексуальная скука снижает удовлетворенность отношениями с постоянным партнером и резко увеличивает риск женской измены, выяснили сексологи из Университета Миннесоты (США).

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 1155 женщин (средний возраст 32 года), состоящих в длительных отношениях. Сексологи тщательно опросили их о качестве интимных отношений, сексуальном влечении в парах и сексуальной скуке.

Женщины, которые высоко оценили качество секса с постоянным партнером, были более удовлетворены своими отношениями, приводит журнал Journal of Sex & Marital Therapy отчет ученых.

Сексуальная же скука заставляла замужних женщин обращать пристальное внимание на привлекательных мужчин из ближнего окружения и даже на незнакомых представителей сильного пола.

Участницы эксперимента описывали сексуальную скуку, как монотонность и однообразие. Отсутствие этих признаков в сексе, как считают сексологи, способно защитить отношения от женской измены.

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