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Microsoft представила обновленное меню «Пуск» Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft официально подтвердила обновление меню «Пуск» в операционных системах Windows 11 23H2 и 24H2, информация появилась в официальном блоге компании.

Ключевые изменения затронут раздел «Все приложения». У пользователей появятся два способа организации ярлыков в этой секции меню «Пуск». Первый вариант позволяет отображать приложения в виде простой сетки с алфавитным порядком расположения программ.

Второй вариант позволит пользователям распределить приложения по нескольким отдельным категориям. В таком случае они будут отображаться в меню в виде плиток. Данный вариант напоминает способ организации ярлыков на устройствах с операционной системой iOS.

Однако в этом случае у пользователей не будет возможности самостоятельно создавать категории приложений. Отмечается, что за них это будет делать автоматизированная система на базе алгоритмов искусственного интеллекта.

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Топ комментариев

Nik3316

Зеленский и местные украпатриоты не таких репараций ждали))))))

Nik3316

зачем ему деньги на том свете? тут при любом раскладе его спишут...

Maniac.

А разве знаки препинания не призваны показать граммотность и интонация. Меня в школе учили писать с знаками...

pepelmetal

"За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка" читать не очень получается, да?